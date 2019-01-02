عمّان 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 2 يناير 2019 م واسأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السوريين في الأردن، أن قرابة 43 ألف لاجئ عادوا طواعية إلى سوريا من دول المنطقة، منهم خمسة آلاف من الأردن.وقال الناطق الإعلامي باسم المفوضية محمد حواري، إن عدد اللاجئين في دول الجوار بلغ 5 ملايين و 600 ألف، منهم 12 % في الأردن، فيما بلغ إجمالي النازحين واللاجئين، أكثر من 11 مليون في أقل من 8 سنوات.وأوضح في تصريحات صحفية، أنه منذ العام 2015 م تم إنفاق 12 مليار دولار أمريكي مع 270 شريك في المنطقة، على خطة الاستجابة للاجئين السوريين، مشيرًا إلى أن المطلوب في العام 2019 / 2020 م هو مبلغ 5.5 مليار دولار أمريكي، منها 3.2 مليار للاجئين و 2.3 مليار للدول المستضيفة.ولفت الانتباه إلى ان ثاني اكبر دولة في الاستضافة بالنسبة للسكان هي الأردن بنسبة 1 لاجئ لكل 11 مواطن ، في حين تبقى لبنان الأولى بواقع 1 لاجئ لكل 8 مواطنين.// انتهى //15:09ت م0103