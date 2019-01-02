الدمام 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 2 يناير 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية غداً، الحفل الختامي للمخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة (مسبار2) الذي نظمته جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بمشاركة 20 جمعية من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة، وأقيم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، حيث شارك في المخيم العلمي 80 يتيماً من الطلاب المميزين في المرحلة الثانوية.ورفع عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام عبدالله بن راشد الخالدي، شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على رعايته للحفل الختامي للمخيم وتكريم المشاركين والداعمين، مبينا أن الأيتام شاركوا في عدة مسارات هامة تتوافق مع رؤية المملكة الطموحة 2030 منها علوم الفضاء والطيران، والابتكار، والروبوت والتوستماستر، إضافة إلى اكتسابهم عددًا من المهارات في التواصل والحوار واتخاذ القرار وحل المشكلات ومهارات العمل ضمن الفريق.وأبان أن المشاركين أبدوا تفاعلاً كبيراً مع ما قدم في المخيم، إذ سيكون لهذه المشاركة أثر إيجابي بإذن الله على مستقبلهم وتحقيق أهدافهم، إضافة إلى الحرص على تعزيز المهارات الحياتية والوظيفية والتدريبية للمشاركين، والتي تتواكب مع مهارات القرن الواحد والعشرين، مما يفتح الآفاق لهؤلاء الشباب لخلق فرص واعدة في المستقبل سواء في التعليم الجامعي والتخصصات العلمية، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى//15:09ت م0104