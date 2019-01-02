الرياض 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسعُقدت مساء أمس الثلاثاء ورشة عمل على هامش بطولة الاتحاد السعودي لكرة اليد بنسختها الثانية التي تحتضن منافساتها مدينة جدة، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد ومشرف منتخبات الفئات السنية سعود الحودي ومدرب المنتخب السعودي للبراعم صلاح العلي والإداري حسين الخويلدي، وبمشاركة مدربي وإداريين الأندية المشاركة في البطولة.وتم خلال الورشة مناقشة ودراسة نظام البطولة الحالية، وتعديل ما يتطلب من ذلك الأنظمة لتطبيقها في البطولة القادمة، وتم كذلك مناقشة بعض الأفكار الفنية لتطبيقها في البطولة القادمة، حيث تم تقديم جميع التوصيات التي نوقشت إلى مجلس إدارة الاتحاد لدراستها واعتمادها.// انتهى //15:10ت م0105