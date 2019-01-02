القدس المحتلة 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واساقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود بينهم عدد من طلبة المعاهد التلمودية وضابط مخابرات اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية، أن 106 من المستوطنين، بينهم 67 طالبًا من معاهد تلمودية وضابط مخابرات، اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك، واستمعوا إلى شروحات حول أُسطورة الهيكل المزعوم، قبل أن يخرجوا منه من جهة باب السلسلة.// انتهى //15:11ت م0106