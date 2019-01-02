الطائف 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسنفذت أمانة الطائف ممثلة في بلدية السيل الصغير حملة مكثفة على منافذ بيع المواد الغذائية والمطاعم والمطابخ والمنشآت الغذائية بالمحطات الوقود وعلى الطرق السريعة، بهدف التأكد من سلامة المعروضات وتطبيق الاشتراطات الصحية.وبينت الأمانة أن الحملة تأتي ضمن الجهود المكثفة لتحقيق السلامة الغذائية في كافة الانشطة المتعلقة بصحة المستهلك، حيث غطت الحملة 34 محلاً على الطرق السريعة، التي تزايد الحركة المرورية عليها خلال موسم الإجازة، وهو ما يتطلب زيادة الرقابة على المنشآت التي تقدم الوجبات السريعة والمواد الغذائية، مشيرة إلى أن مراقبي بلدية السيل الصغير طبقوا نظام الغرامات بحق المخالفين الذين تكررت مخالفتهم للأنظمة والتعليمات.وأوضحت أن المخالفات تنوعت بين تدني مستوى النظافة وسوء أدوات التحضير، وتدني مستوى الحفظ والتخزين، وتدني مستوى التهوية، وبيع مواد منتهية الصلاحية، استخدام مواد مجهولة المصدر.// انتهى //15:14ت م0107