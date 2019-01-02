الطائف 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واساطلقت أندية مدارس الحي للبنين والبنات بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم، تزامنا مع منتصف العام مهرجان (الحي يحييك2)، والذي يحتوي على مجموعة من الفعاليات والأنشطة في خمسة مسارات ذات طابع احتفالي، وفي إطار ثقافي واجتماعي وفني ورياضي .وأوضحت إدارة المهرجان أن المهرجان يهدف إلى نشر المعرفة وغرس القيم وتكوين الاتجاهات الايجابية في جو الترفيه والسعادة، كما يهدف إلى حفظ الذاكرة الوطنية في أذهان الأجيال الحاضرة، وغرس الاعتزاز بمخزونالوطن من الإبداع الحضاري.وحرصت اللجان العاملة في برنامج أندية الحي الترفيهية التعليمية على ربط تصميم الأنشطة والفعاليات التي سيتم تنفيذها في مهرجان (الحي يحييك2) بالمسارات الواردة في وثيقة برنامج جودة الحياة، لتحسين نمط المعيشة لدى المجتمع أفرادً وأسراً، وذلك لما لها من دور فاعل في تحسين الممارسات ورفع مستوى الرضا والإيجابية، حيث تضمنت المسارات الخمسة، مسار الثقافة والفنون من خلال الحوارات الثقافية والاجتماعية وتنفيذ ورش العمل لإعداد النصوص المسرحية وغيرها، والمسار الترفيهي في تنفيذ مسابقات حركية ولغوية جماعية لتعزيز مهارات العمل الجماعي، بينما المسار الترويحي يهتم بالمشاريع الصغيرة وريادة الأعمال المباشرة والإلكترونية، ومسار المشاركة الإجتماعية يساهم في إبراز المبادرات التطوعية بالوقت أو الخدمة أو الإثنين معاً، وتنفيذ أنشطة تطوعية متنوعة، وزيارات لدور الأيتام، بينما مسار الرياضة والألعاب يقدم دوري الحي يحييك لكرة القدم ، وكرة التنس الأرضي وبطولة البلاي ستيشن وألعاب حركية أخرى.// انتهى //15:14ت م0108