المنامة 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم ، عند مستوى 1,329.47 نقطة على انخفاض وقدره 7.79 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 814.31 نقطة على انخفاض وقدره 8.78 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة ، 6 ملايين و 858 ألفًا و 985 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليونًا و 646 ألفًا و 297 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 108 صفقات.وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 94.36 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.// انتهى //15:14ت م0109