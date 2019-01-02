القاهرة 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسعبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم ، 72 سفينة مختلفة الجنسيات من الاتجاهين بإجمالي حمولات 5 ملايين و 100 ألف طن، كثاني أعلى رقم قياسي يومي في تاريخ القناة.وقال رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة الفريق مهاب مميش في بيان له، إن قافلة الشمال ضمت 33 سفينة بحمولات بلغت مليوني طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 39 سفينة بحمولات 3 ملايين و 100 ألف طن.وأشار مميش إلى أن قناة السويس شهدت اليوم عبور 12 سفينة عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة في سابقة هي الأولى من نوعها، كما عبرت القناة 7 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.// انتهى //15:15ت م0110