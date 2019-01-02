القاهرة 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسدانت جمهورية مصر العربية حادث الطعن الذي وقع في محطة قطارات بمدينة مانشستر بالمملكة المتحدة الذي أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، وقوف مصر حكومًة وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة المتحدة في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، مطالبة المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لاتخاذ خطوات جادة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب ووقف توفير التدريب والملاذ الآمن لعناصره.// انتهى //15:16ت م0111