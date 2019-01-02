المدينة المنورة 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسأصدرت وزارة الداخلية اليوم, بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بالمدينة المنورة فيما يلي نصه:قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.وقال تعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).أقدم / أحمد بن لفى بن سامر المطيري -سعودي الجنسية- على قتل / خالد بن محمد بن فهد المطيري -سعودي الجنسية-، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده أدت لوفاته إثر مشاجرة بينهما.وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / أحمد بن لفى بن سامر المطيري -سعودي الجنسية- اليوم الأربعاء 26 / 4 / 1440هـ، في السجن العام بالمدينة المنورة.ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.// انتهى //15:20ت م0112