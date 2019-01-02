عدن 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 2 يناير 2019 م واسأكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم، أهمية تفعيل دور أجهزة السُلطة القضائية في البلاد.وقال خلال لقائه وزير العدل علي هيثم الغريب ورئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار ، إن هناك مهام كبيرة وتركة جسيمة تقع على عاتق أجهزة الضبط القضائي في النيابة والقضاء للوقوف أمام مختلف الاختلالات والفصل في القضايا المنظورة وتفعيل دور السُلطة القضائية بما تمثله من مكانة وأهمية في هيكل الدولة وواقع المجتمع بصورة عامة.ووجه الرئيس اليمني بتنسيق المهام وتعزيز التعاون والارتقاء بالعمل نحو الأفضل، وتذليل جملة التحديات والصعوبات التي تواجه سير أعمالهم، مثمنًا الجهود التي بذلت وتبذل في هذا الإطار في ظل ظروف استثنائية ومعقدة.// انتهى //15:25ت م0114