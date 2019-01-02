جيزان 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الليلة الماضية فعاليات البرنامج الخاص بذوي شهداء الواجب , بالتعاون مع جمعية واعي جازان وجمعية البر الخيرية بمحافظة الحرث , بحضور وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المساعد للشؤون الإسلامية الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي ومدير عام فرع الوزارة بجازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي وذلك بمقر الخيمة الدعوية بمهرجان جازان الشتوي الحادي عشر "جازان الفل .. مشتى الكل " بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.وأعرب مدير عام فرع الوزارة بجازان في كلمة له خلال حفل تدشين الفعاليات عن سعادته ومنسوبي الفرع بتنفيذ البرنامج، الذي يؤكد حرص وزارة الشؤون الإسلامية على الاستمرار في تنفيذ برامج مجتمعية من شأنها تثقيف المجتمع ورفع مخزونه المعرفي تجاه فضل الذود عن حياض الوطن ومكانة هذا العمل لدى الله سبحانه وتعالى ولدى المجتمع.وبدأت الفعاليات بمحاضرة لوكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد للشؤون الإسلامية بعنوان "مكانة الشهيد في الإسلام" تحدث فيها عن المكانة والأجر العظيم للشهيد في ديننا الإسلامي الحنيف, مستعرضا العديد من البطولات التي سجلها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبته الأكارم للدفاع عن الدين الإسلامي الحنيف، ونشر تعاليمه السمحة في شتى بقاع المعمورة، وما صاحب ذلك وتلاه حتى عصرنا الحاضر من قصص وبطولات لرجال قدموا أنفسهم رخيصة خدمة لدينهم ووطنهم، ومن بينهم منسوبي قواتنا العسكرية المرابطين على الحدود دفاعاً عن أمن الوطن والمواطن وحماية المقدسات.وفي ختام البرنامج سلمت الهدايا لأبناء الشهداء المشاركين في البرنامج.//انتهى//15:51ت م0125