جيزان 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسأسهمت جهود لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان، في تفريج كربة 17 مواطناً من نزلاء السجن العام بمدينة جيزان وسجون محافظتي ضمد والدرب، والموقوفين بموجب قرارات شرعية نهائية صادرة من محاكم التنفيذ على خلفية مطالبات مالية لعجزهم عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها.وأوضح رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة، أن هذه الحالات تم رصدها ودراسة ملفاتهم من خلال المتابعة الميدانية لأوضاع النزلاء الغارمين بالتعاون مع المختصين بإدارة سجون المنطقة ، وبعد التأكد من إعسارهم بادرت اللجنة بتسديد المديونيات المترتبة بحقهم بأكثر من 556 ألف ريال، مما أسهم في استكمال إجراءات إطلاق سراحهم وسرعة عودتهم لأسرهم؟// انتهى //15:51ت م0126