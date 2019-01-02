الرياض 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض بمكتب سموه في قصر الحكم اليوم ، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان معالي الدكتور محمد بن أحمد الكنهل، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، والإدارة التنفيذية بالجمعية .

وقدم الدكتور الكنهل إيجازاً لسمو نائب أمير منطقة الرياض عن أعمال الجمعية وانجازاتها في مجال الخدمات الاجتماعية والتوعية الصحية والكشف المبكر وخدمات الدعم النفسي التي قدمتها الجمعية خلال الفترة الماضية، مبينا أن الجمعية أخذت على عاتقها وأولوياتها تقديم جميع الخدمات التي تسهم بإذن الله في مساندة مرضى السرطان لمواصلة علاجهم، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة للكشف المبكر عن السرطان التي وفرتها الجمعية للكشف وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة عالمياً .

من جانبه أعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن عن شكره للقائمين على الجمعية، مؤكِّداً سموه أهمية بذل المزيد من العطاء لخدمة هذه الفئه الغالية من أبناء الوطن، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات في دعم أبناء هذا الوطن الغالي، متمنيّاً للجميع التوفيق والسداد في أعمالهم .



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