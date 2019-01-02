الشمال السوري 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واساستفاد 9,347 ألف سوري من الدعم المباشر لمشروعي دعم وقود التدفئة وأسطوانات الطبخ المنزلي التي يقدمهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأشقاء السوريين في شمال بلادهم خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2018م .?ففي مجال توزيع وقود التدفئة استفاد 4,781 فردًا في قرى (عرب ويران، وترحين، وقبة الشيخ، وبرشايا، وقباسين، وتل جرجي) في منطقتي العريمة والباب. ومخيمات( العروبة ، وترحين، وقبلة الشيخ، وتل طحين، وتل جرجي، ومصيبين، والجبل، والعدسة، والطاحون، وقباسين)، حيث تم توزيع 82,600 لتر من الديزل على 826 عائلة، بواقع 100 لتر لكل عائلة.?كما تم توزيع أسطوانات الغاز في مدينة أخترين وريفها ومدينة مارع من خلال توزيع 1,000 أسطوانة غاز للطبخ المنزلي على أكثر من 1,000 عائلة محتاجة.?ويسعى المركز من خلال هذه المشاريع إلى تمكين الأسر السورية لتوفير أسطوانات الغاز للمحتاجين للطبخ كما يسهم المركز في توفير وقود التدفئة، لاسيما مع حلول فصل الشتاء القارس.?//انتهى//16:15ت م0130