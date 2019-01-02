حائل 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسيشارك معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" ممثلاً بفرع حائل في الفعاليات المصاحبة لرالي حائل الدولي 2019 المقامة بمنتزه المغواة بحائل .وأوضح مدير معهد ريادة بحائل صالح المطيري أن مشاركة الفرع بالفعاليات المصاحبة للرالي تهدف لتوضيح آلية دور المعهد في نشر ثقافة العمل الحر وذلك انطلاقاً من رؤية الوطن 2030 وكذلك توضيح آلية الحصول على التمويل من الشريك الاستراتيجي والممول الرئيس بنك التنمية الاجتماعية وذلك لامتلاك مشاريع خاصة للراغبين مشيراً الى ان المعهد يقوم بتوزيع المطويات بجناحه بالرالي لزوار الرالي والتي توضح دور الفرع وما يقدم من خدمات .// انتهى //16:19ت م0136