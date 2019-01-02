عمّان 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسصرفت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 135,772 وصفة طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال العام 2018م، شملت مئات الأصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال.وتعد عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة من أهم المراكز الطبية الشاملة التي تحظى بأعداد متزايدة من المراجعين وتصنف الأضخم على مستوى المخيم بسبب وضع أهداف واضحة وخطط شاملة لتقديم التشخيص والعلاج المناسب لكل حالة من الحالات المرضية التي تراجع العيادات والذي تم من قبل كوادر متخصصة بكافة الجوانب الطبية.يذكر أن عيادات المركز تقوم على التحديث الدوري للمنظومة العلاجية ورفدها بالتقنيات الطبية والتقنية الحديثة بهدف تطوير مستوى الرعاية الطبية المقدمة للاجئين السوريين.// انتهى //16:32ت م0137