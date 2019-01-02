عدن 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسأكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أهمية تضافر الجهود المجتمعية والنخب المختلفة لأبناء تعز في دعم المقاومة والجيش الوطني لتحرير ما تبقى من المحافظة والعمل على تطبيع الأوضاع كافة.ووجه الرئيس اليمني، محافظ تعز نبيل عبده شمسان خلال أدائه اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه محافظًا لتعز، بتفعيل العمل التنفيذي والخدمي والميداني بالمحافظة لتتمكن من الانتصار لذاتها ورفع المعاناة عن أبنائها لتتجاوز تحدياتها وتبعات الحرب التي تواجهها المدينة في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من المليشيا الحوثية الإيرانية.// انتهى //16:47ت م0138