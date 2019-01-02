القاهرة 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسدفعت عمليات شراء قوية من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأجنبية والمصرية مع اتجاهها لفتح مراكز مالية جديدة، بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 29ر1 % مسجلًا 37ر13204 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 59ر0 % ليصل إلى 91ر697 نقطة.وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي أضاف 63ر0 % إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 04ر1738 نقطة.وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 2ر7 مليار جنيه ليصل إلى 9ر756 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 580 مليون جنيه.// انتهى //17:19ت م0148