الجنادرية 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسمن أمام مقتنيات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ورجاله المخلصين، التي قدمتها كلية الملك خالد الحربية ضمن معرض وزارة الدفاع المشارك في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة ، استعادت ذاكرة الزوار شخصية القائد الموحد الذي جمع الشتات، ووّحد الأمة، وجعل من الْفُرْقة والْتناحر وحدة وتكامل.ويقف الزوار في الجناح ، أمام أولى صفحات التاريخ، وملاحم التوحيد، التي انطلقت من بطولاتهم دولة عظمى متسارعة نحو الرفعة والسؤدد والمكانة العالمية .ورصدت " واس " ما يضمه الجناح في جنباته من أسلحة متنوعة للملك المؤسس ورجاله في بدايات التوحيد،. تتصدرها بندقية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – من نوع بلجيك المشتهرة بمسمى " أم خمس" المدون عليها عام التصنيع 1929للميلاد ، إضافة إلى مسدسه الشخصي – رحمه الله – من نوع " طومسن " .ويشتمل الجناح على مجموعة من السيوف القديمة لرجال المؤسس منها سيف " التشريفات" الذي كان يحمله قائد العرض عند السلام عليه ، وكذلك عند إستعراض الطوابير العسكرية أمامه – رحمه الله - .ويضم الجناح " الزي العسكري " للضابط وضابط الصف في عهد الملك المؤسس ، ويوضح الفروقات بينهما من خلال مجسمين معروض عليهما الزي، وتظهر الفروقات في لبس الضابط بلون الشماغ ، والحزام ، ونوع السلاح ، وحمله السيف ، ولباس الساق.وتتعدد الأسلحة التي حملها رجال المؤسس بدايات التوحيد التي يستعرضها الجناح مابين الهطفاء الطويلة ، والبلجيك ، وفرخ البلجيك الصغيرة ،والمارتيني ، إضافة إلى مجموعة من المسدسات منها الضوئية الخاصة بالنجدة وطلب المساعدة ، والحجرية المستخدم فيها البارود والكبسولات ، وأبو محالة ذو السبطانة الطويلة ، ويضم الجناح عدد من الجنابي والخناجر القديمة والتي لازالت تستخدم في عدد من المناطق إحياء للموروث والتقاليد.// انتهى //17:20ت م0149