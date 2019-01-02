لحج 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 63 طنًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في مناطق عهامة و سعتاء و مخران و ريمة وذيل التابعة لمديرية المسيمير بمحافظة لحج، يستفيد منها 5,100 فرد.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز بلغت 301 مشروع.// انتهى //17:52ت م0152