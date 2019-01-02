جدة 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسسجل معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة منذ انطلاقته برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بعنوان "الكتاب تسامح وسلام" 253100 زائر من الجنسين حتى أمس "الثلاثاء" متنقلين بين أجنحته التي ضمت مشاركة الجهات الحكومية والأهلية و400 دار نشر من 40 دولة عربية وإسلامية وعالمية حيث يتربع على مساحة 25.000 متر مربع بأرض الفعاليات بأبحر الجنوبية .ويضم المعرض الذي تستمر فعالياته على مدى 10 أيام أكثر من 50 فعالية في برنامجه الثقافي وتنظيم أكثر من 60 ورشة عمل في الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي وندوات ومحاضرات ومسرحيات مشتملة على موضوعات اجتماعية وثقافية و55 فيلماً وثائقياً يحاكي الأسرة والطفل وتلامس السلوك التوعوي والتثقيفي ، مما يعزز مكانة المملكة لاحتضان الفعاليات الكبرى وتقديم الثقافة بأجمل صورها وأشكالها ووفق ما تحتضنه جدة من مقومات ومخزون ثقافي وإرث حضاري وتعزيز البيئة الثقافية بالمملكة .كما يشتمل المعرض على منحوتات لمختصين سعوديين لهم أعمال فنيه ولوحات مرسومة بأيدي محترفين تحمل في طياتها معاني تخاطب الوجدان والطبيعة والعادات والتقاليد العربية السعودية الأصيلة، ومزيد من التجديد والتنوع في الاثراء المعرفي ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بما ينمي معارفهم ويشجعهم على المزيد من القراءة والاحتفاء بالكتاب والمهتمين به لإثراء الحركة الفكرية والمعرفية والاهتمام بالأدب والمثقفين وكافة شرائح المجتمع وربطهم بثقافة الكتاب.يذكر أن منصات التوقيع بالمعرض تشهد تنافس 200 مؤلف ومؤلفة للتوقيع على كتبهم أمام زوار المعرض في هذا الحدث الثقافي الذي يراعي التجديد في تقديم المحتوى والرقي بالمنتج المقدم بما يلبي تطلعات شرائح المجتمع كافة ووفقاً للآمال التي تنشدها أهداف المعرض التي تراعي عناصر التنوع في الإثراء المعرفي ونشر الوعي والمعرفة وتثقيف المجتمع بالكتاب وخدمة صناعة الثقافة وتنمية روح الانتماء إلى الكتاب والاهتمام بحركة التأليف والنشر بشكل عام .// انتهى //17:56ت م0153