تونس 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسبدأت في العاصمة التونسية اليوم, أعمال الملتقى العربي الأول لطلبة الدراسات العليا في علوم الإعلام والاتصال بمشاركة نحو 90 أستاذًا وباحثًا في مرحلة الدكتوراه في مجال الإعلام من عشر دول عربية.ويبحث الملتقى، الذي يستمر ثلاثة أيام، مظاهر التحولات الإعلامية من أجل التوصل إلى رؤية واضحة لمستقبل وسائل إعلام قائمة على احترام القواعد المهنية.ويتضمن برنامج الملتقى، عرضًا لمشاريع رسائل الدكتوراه المعتمدة للمعالجة والبحث إلى جانب ندوة فكرية حول "واقع وافاق بحوث الدكتوراه في العالم العربي" وورش عمل في منهجية البحث وإعداد رسائل الدكتوراه ومحاضرات عن الإشكاليات الفكرية في علوم الإعلام والاتصال اليوم.// انتهى //18:00ت م0155