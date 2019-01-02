الجنادرية 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسلفتت موهبة الطفل بندر بن خالد الزهراني ذو الـ11عاماً، العديد من زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة، من خلال ما يقدمه من قصائد شعرية وخطب قديمة.ويمتلك الزهراني موهبة حفظ القصائد والخطب التاريخية، التي يقدمها للزوار بأداء حركي جسد شخصية الأدباء والمثقفين القدامى.وعبر الطفل الزهراني عن سعادته بما حظي به من زوار الجنادرية، واصفاً المهرجان بالمحطة الأولى لتطويرذاته في مجال الأدب العربي وإكماله مسيرة الحفظ النصوص لشعراء الأدب القديم.// انتهى //18:05ت م0156