محايل 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسافتتح محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده اليوم, مركز الهلال الأحمر بحي الضرس، بحضور مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقه عسير المكلف أحمد إبراهيم عسيري.وتجول المحافظ داخل المركر, واستمع إلى شرح مفصل عن محتويات المبنى والآلات والمعدات والتجهيزات الفنية والكوادر البشرية التي تم تأمينها وآلية العمل في المركز.وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن عبد الله الشهري, أنه تم تشكيل القوى العاملة الفنية والآليات اللازمة الكافية للقيام بما يجب على مدار الساعة، منوهًا بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من دعم وعطاء وحرص على راحة المواطن وخدمته في كل شبر من هذا الوطن المعطاء.وأفاد أن مركز الهلال الأحمر يقدم خدماته للمرضى والمصابين على مدار الساعة من خلال الرقم الموحد (997).// انتهى //18:18ت م0158