الرياض 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسأعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل, عن بدء اجتماعات لجان اختيار الفائزين في الأول والثاني والثالث من شهر جمادى الأولى 1440هـ الموافق للسابع والثامن والتاسع من شهر يناير لعام 2019 لاختيار الفائزين في فروع الجائزة الأربعة (الدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم).وتجتمع في الثاني من شهر جمادى الأولى 1440هـ لجنة خدمة الإسلام برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة جائزة الملك فيصل لاختيار الفائز بجائزة خدمة الإسلام لعام 2019.يشار إلى أن موضوعات الدورة الـ41 جاءت على النحو التالي: موضوع "الدراسات في مقاصد الشريعة" لجائزة الدراسات الإسلامية، "اللغة العربية وتحديات العصر" موضوعاً لجائزة اللغة العربية والأدب، في حين تتناول جائزة الطب موضوع "بيولوجية هشاشة العظام"، واختصت جائزة العلوم هذا العام بموضوع "الكيمياء".وأوضحت الأمانة العامة, أن الجائزة تقبل فقط الترشيحات من الجامعات والهيئات والمؤسسات العلمية والمراكز البحثية، إذ تشترط الجائزة أن يكون المرشح على قيد الحياة وأن تكون الأعمال المرشحة منشورة، ومفيدة للبشرية ومثرية للمعرفة الإنسانية.وتضم لجان اختيار الفائزين كوكبة من المتخصصين والعلماء والشخصيات البارزة الذين سينظرون في الأعمال المرشحة ومن ثم اختيار الفائزين وفقاً للضوابط التي وضعتها الأمانة العامة للجائزة.ومن المقرر أن يقوم الأمير خالد الفيصل, وأمين عام الجائزة الدكتور عبد العزيز السبيل, بالإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة في فروعها الخمسة لعام 2019 من خلال حفل يتم عقده الأربعاء 9 يناير 2019م بقاعة الأمير سلطان في فندق الفيصلية, بحضور جمع من المثقفين والإعلاميين.// انتهى //18:23ت م0159