الرياض 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واستأهلت فرق الشباب والحزم وهجر والفتح إلى دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، ضمن دور الـ 64 للمسابقة .وتغلب فريق الشباب على نظيره الساحل بثلاثة أهداف دون رد ، فيما خسر فريق الخلود من مستضيفه الحزم بهدف دون رد ، وفاز أيضًا فريق الفتح على نظيره العربي بهدفين مقابل هدف ، وخسر الحائط من فريق هجر بهدف دون رد .ويلعب لاحقًا فريق الفيصلي مع عفيف ضمن الدور نفسه .// انتهى //18:24ت م0160