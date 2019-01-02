رياضي / تأهل الشباب والحزم وهجر والفتح إلى دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
الأربعاء 1440/4/26 هـ الموافق 2019/01/02 م واس
الرياض 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واس
تأهلت فرق الشباب والحزم وهجر والفتح إلى دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، ضمن دور الـ 64 للمسابقة .
وتغلب فريق الشباب على نظيره الساحل بثلاثة أهداف دون رد ، فيما خسر فريق الخلود من مستضيفه الحزم بهدف دون رد ، وفاز أيضًا فريق الفتح على نظيره العربي بهدفين مقابل هدف ، وخسر الحائط من فريق هجر بهدف دون رد .
ويلعب لاحقًا فريق الفيصلي مع عفيف ضمن الدور نفسه .
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18:24ت م
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