القاهرة 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسأغلقت سُلطات هيئة ميناء الإسكندرية بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، نظرًا لارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة السفن والبواخر واللنشات بشكل آمن.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رضا الغندور في تصريح له اليوم ، أن قرار الإغلاق جاء حرصًا على عدم اصطدام السفن والبواخر ببعضها أو بأرصفة الميناء، وسلامة الأرواح والممتلكات والسفن والبواخر الراسية على الأرصفة البحرية.وأشار إلى استمرار عمليات الشحن والتفريغ بالسفن على الأرصفة ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء بشكل طبيعي، رغم غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة.// انتهى //18:37ت م0164