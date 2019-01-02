نيويورك 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 2 يناير 2019 م واساستهلت الأسهم الامريكية التداولات على انخفاض في أول جلسة هذا العام متاثرة ببيانات ضعيفة من آسيا وأوروبا عكست المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي في وقت استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية.وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 268.85 نقطة أو ما نسبته 1.15 في المئة عند الافتتاح إلى 23.058.61، وتراجع مؤشر ناسداك اند باورز 500 منخفضًا بمقدار 29.89 نقطة أو بنسبة 1.19 في المئة عند 2،476.96، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع من 128.37 نقطة أو 1.93 في المئة إلى 6506.91 نقطة عند جرس الافتتاح.// انتهى //18:39ت م0165