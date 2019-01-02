الجنادرية 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسفي مشهد وداع شمس الأربعاء ورحيل نهار هذا اليوم، تتلألأ أرض مهرجان الجنادرية، وتتجدد ملامح الجمال في سمائها، وتزيدها ألوان الغروب أناقة، أضفت مُتعَةً للزئرين، واتجهت أنظارهم نحو الأفق متأملين ألوان المباني العريقة في القرية التراثية وكيف بدت مذهلة لحظة امتزجت جدرانها الطينية بلون الشمس وغيوم السماء.عدسة " واس" توثق تلك اللحظات الشاعرية، وودعت الشمس على أعتاب الغروب، وسط أجواء ممتعة، تجسد متعتها ابتسامات وأحاديث الزوار لبعضهم بين جنابات القرية وبيوتها وطرقها.// انتهى //18:44ت م0166