بغداد 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسألقت القوات الأمنية العراقية اليوم، القبض على مسؤول عمليات الاغتيالات في تنظيم داعش الإرهابي, غرب مدينة الموصل.وأفاد مركز الإعلام الأمني العراقي في بيان له أن "مفارز استخبارات ومكافحة الإرهاب ألقت القبض على الشخص المذكور, المسؤول عن عمليات الاغتيالات التي طالت "مخاتير المحلات والحارات الموصلية".وأوضحت أنه تم التوصل إليه من خلال اعترافات متهمين آخرين.// انتهى //18:44ت م0167