عام / القبض على داعشي مسؤول عن الاغتيالات في مدينة الموصل
الأربعاء 1440/4/26 هـ الموافق 2019/01/02 م واس
بغداد 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واس
ألقت القوات الأمنية العراقية اليوم، القبض على مسؤول عمليات الاغتيالات في تنظيم داعش الإرهابي, غرب مدينة الموصل.
وأفاد مركز الإعلام الأمني العراقي في بيان له أن "مفارز استخبارات ومكافحة الإرهاب ألقت القبض على الشخص المذكور, المسؤول عن عمليات الاغتيالات التي طالت "مخاتير المحلات والحارات الموصلية".
وأوضحت أنه تم التوصل إليه من خلال اعترافات متهمين آخرين.
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