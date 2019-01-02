واشنطن 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسطالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم, بعودة "فورية" للمواطن الأمريكي بول ويلان المحتجز في روسيا بتهمة التجسس.وقال بومبيو خلال زيارته إلى البرازيل إن الولايات المتحدة تريد "تفسيرًا لتوقيف المواطن الأمريكي.من جهته، أكد ممثل لوزارة الخارجية الأمريكية إن روسيا أبلغتها رسميًا باعتقال ويلان وإن الوزارة تتوقع أن تسمح موسكو بتوفير دعم قنصلي له.// انتهى //18:52ت م0168