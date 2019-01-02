نجران 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسيواصل برنامج "الحي يحييك 2" الذي تنظمه إدارة تعليم محافظة شرورة، فعالياته المنوعة المقامة في عدد من مدارس أندية الحي بالمحافظة.ويشتمل البرنامج على العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية والعروض السينمائية والمبادرات التطوعية، الهادفة لنقل التراث الثقافي والاجتماعي للأجيال الناشئة بأساليب منهجية، وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية في نفوس مرتادي الأندية، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، واستغلال أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.// انتهى //19:09ت م0170