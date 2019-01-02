القدس المحتلة 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 2 يناير 2019 م واسحذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس اليوم، من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات بعد الانسحاب الإسرائيلي من منظمة اليونسكو.وأكد ادعيس أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل وبشكل حثيث للسيطرة على المقدسات سواًء المسجد الاقصى والحرم الإبراهيمي، او على صعيد الأملاك الوقفية التي تتعرض لهجمة شرسة وخطيرة، مضيفًا أن الاحتلال ينطلق في زيادة وتيرة اعتداءاته من انفلاته من الرقابة الدولية على التراث الإنساني والحضاري والديني.وأشار إلى أن خطة بلدية الاحتلال في القدس لإسكات أو تخفيض صوت الأذان في مدينة القدس هي جزء من خطة الاحتلال الرامية إلى طمس الصورة الحضارية والتراثية لمدينة القدس.وطالب ادعيس بضرورة الوقوف بجدية تتناسب وهذه التطورات الخطيرة التي تمس بالوجود الفلسطيني نفسه، فضلًا عن المس بالمقدسات وأماكن العبادة.// انتهى //19:30ت م0172