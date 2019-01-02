الرياض 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسكشف الرئيس التنفيذي لطيران ناس الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط بندر المهنا عن عدد المسافرين على متن رحلات طيران "ناس" عبر وجهاته الداخلية والدولية خلال عام 2018م بلغ نحو 6.6 مليون مسافر عبر 60 ألف رحلة داخلية ودولية، وجاءت نسبة الزيادة في أعداد المسافرين بالتوازي مع زيادة عدد الرحلات وفتح وجهات جديدة تلبية لاحتياجات المسافرين.وأكد المهنا في بيان له أن زيادة نسبة نمو أعداد المسافرين تأتي امتدادًا للنجاحات السابقة والخطط التوسعية في السوق الداخلي والدولي، حيث بلغت 11 وجهة جديدة بعد أن قام طيران ناس بإطلاقها في عام 2018، مما انعكس إيجاباً على نسبة نمو أعداد المسافرين.وأضاف أن نتائج "طيران ناس" لهذا العام تؤكد على استمراره كأفضل خيار للسفر في المملكة، خاصة وأنهم نالوا جوائز عدة مثل : جائزة سكاي تراكس العالمية مرتين على التوالي (2017، 2018)، وجائزة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لأربعة أعوام متتالية 2015 و 2016 و 2017 و 2018.وأوضح أن إجمالي عدد المسافرين للوجهات الداخلية في عام 2018 بلغ نحو 4.3 مليون مسافر فيما بلغ إجمالي عدد المسافرين للوجهات الدولية أكثر من 2.3 مليون مسافر، وخلال العام 2019 سيتم افتتاح وجهات جديدة على متن أسطول طيران جديد، والذي يتضمن 120 طائرة جديدة من طراز A320neo، تم شراءها من شركة إيرباص بقيمة إجمالية قدرها 32 مليار ريال، وستسلّم تباعاً في العام ذاته.// انتهى //19:34ت م0173