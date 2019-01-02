محايل 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسنفذت بلدية مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير اليوم, جولات تفتيشية ورقابية شملت زيارة عدد من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، وذلك ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والبوفيهات والمحال التجارية.وأسفرت الزيارات عن فرض عدد من المخالفات بحق المحال المخالفة وغير الملتزمة باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه الإنذارات، ومصادرة 25 كيلو غراماً من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي .// انتهى //19:34ت م0174