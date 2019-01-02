بريدة 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسيزور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم غداً، "مهرجان ربيع بريدة 40", للاطلاع على فعالياته وبرامجه وأنشطته المقامة بمنتزه القصيم الوطني ببريدة.كما سيزور سموه السوق الشعبي الذي يحوي العديد من البرامج التي تحاكي التراث التي يقدمها الحرفيين والحرفيات وما تتضمنه من مشغولات ومصنوعات أثرية، ومنتجات الأسر المنتجة من أكلات شعبية ومشغولات يدوية، والاطلاع على فعالية "المشراق" .كما سيزور سمو أمير منطقة القصيم, الأجنحة الخاصة بالجهات الحكومية المشاركة بخضم المهرجان, فيما سيقدم أمام سموه في ختام جولته عرضاً توثيقياً للبرامج والفعاليات التي يقدمها المهرجان، و سيكرم الرعاة والمشاركين.من جانبه أفاد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن المهرجان يقدم لزواره العديد من الفعاليات التي تستهوي شرائح المجتمع المتعددة، مشيرًا إلى أنه روعي بفعاليات المهرجانات التكاملية والتوعية والتثقيف والترفيه بقالب هادف ومفيد ومتنوع يواكب تطلعات واهتمام طبقات المجتمع, مشيداً بدعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه للمهرجان ومتابعته الملموسة، مقدماً شكره للجهات الحكومية المشاركة وللرعاة والداعمين.// انتهى //19:54ت م0176