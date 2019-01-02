جدة 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسوقعت جمعية تنمية القرى الخيرية والكلية الجامعية بمحافظة الليث اليوم، اتفاقية تعاون لإقامة برامج وأنشطة مشتركة تخدم المجالات التنموية في قرى طفيل، والسعدية، والغالة، وبني يزيد، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .ومثّل الجمعية في توقيع الاتفاقية رئيسها المهندس سمير حلواني، فيما مثّل الكلية الجامعية عميد الكلية الدكتور محمد عبدالله المالكي.ونصّت الاتفاقية على تكوين قاعدة بيانات لطلاب القرى الأربعة، والتعاون في تفعيل العمل التطوعي، وتقديم فعاليات عامة تستهدف طلاب القرى، والتعاون في تبني مشاريع تخدم القرى المستهدفة، وأكدا على أن يعقد اجتماع آخر بين مدير الخدمة المجتمعية بالكلية وأعضاء مجلس إدارة "تنمية لمناقشة البرامج والأنشطة المقترح تنفيذها خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، التي تدور في المسار التعليمي والاجتماعي ، والاقتصادي، والصحي، والتوعوي .// انتهى //20:02ت م0178