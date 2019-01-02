الجنادرية 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 واسيعرض جناح جامعة الباحة في الجنادرية جدارية بعنوان "مسيرة وإنجاز" تضم صور نوعية لمسيرة الجامعة وإنجازاتها.وتصطف مجموعة من الصور النوعية التي تبرز الاتفاقيات التي وقعتها الجامعة مع الجهات في عدة مجالات، والبرامج وورش العمل والفعاليات والأنشطة التعريفية.ويقدّم كرسي الشيخ سعيد العنقري للزيتون معلومات ضافية للضيوف والوفود الرسمية والزوار عن الزيتون في منطقة الباحة، وتقوم الجامعة من خلال المهرجان بتثقيف الزوار وتزويدهم بمعلومات وافية عن نشأتها، وكلياتها الموزعة على مستوى المنطقة، وتخصصاتها المتعددة، وإحصائيات عن الطلاب والطالبات .وأشاد زوار الجنادرية بجناح الجامعة الذي يبرز مبادراتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية ودورها في التنمية الوطنية.//انتهى//20:22ت م0179