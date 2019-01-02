عدن 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسناقشت الحكومة اليمنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك اليوم الإطار العام للموازنة العامة للدولة للعام 2019.وبحث اللقاء، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، جهود وآليات إعداد الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2019م وموعد الانتهاء منها وإقرارها رسمياً، مستعرضاً سقوفها التأشيرية، والأرقام المقدمة.ووجه رئيس الحكومة وزارة المالية بضرورة استيعاب الاحتياجات الضرورية للسلطات المحلية في مختلف محافظات البلاد وتعزيز التوجهات اللامركزية في إدارة الدولة، وذلك ضمن الموازنة المالية الجديدة، موكداً أهمية مراعاة موازنة 2019م، أبرز الاحتياجات الضرورية للارتقاء بالجوانب التعليمية والخدمية والصحية، وبناء مؤسسات الدولة بشكل مهني ومدروس.وشدد على ضرورة رفع مستوى كفاءة الدور الرقابي للمالية، على المؤسسات المحلية، وتنمية الموارد والرقابة على الانفاق، بالتوازي مع التوجه اللامركزي في إدارة الدولة.// انتهى //21:12ت م0182