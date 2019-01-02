الرياض 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واستأهل فريق الفيصلي لدور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، عقب فوزه على فريق عفيف بهدفين دون رد اليوم في دور الـ64 للمسابقة.وتتواصل مباريات البطولة غدًا بإقامة 7 مباريات ، حيث يلتقي القيصومة مع الغوطة على ملعب نادي الباطن، ويحل النصر ضيفًا على الجندل على ملعب نادي العروبة بالجوف، ويواجه أبها الجبلين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز،ويواجه ضمك على ملعبه نظيره الأمجاد، ويحل حطين ضيفًا على النهضة، ويلعب الجيل مع الكوكب على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ويستقبل الوحدة نظيره النعيرية على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع .// انتهى //21:13ت م0183