جدة 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسقدم صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة مساء اليوم تعازيه لمعالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي في وفاة شقيقه نبيه بن عبيد اليوبي .وعبَّر الأمير سعود بن جلوي خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جهتهم عبَّر ذوو الفقيد عن شكرهم للأمير سعود بن جلوي على تعازيه ومواساته.// انتهى //21:17ت م0185