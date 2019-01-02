الجنادرية 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واساستضاف بيت منطقة الجوف في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، رؤساء وفود مناطق المملكة المشاركين الجنادرية.وقدّم رئيس وفد منطقة الجوف الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي شرحاً مفصلاً عن محتويات البيت الجوفي، مستمعين لشرح عن الفنون الفلكلورية والشعبية التي تشتهر بها المنطقة .وناقش الحضور جملةً من المحاور التي تهتم بمشاركات المناطق في المهرجان الوطني للتراث والثقافة والعمل على تضافر الجهود لما يحقق الأهداف الرفيعة للمهرجان .وأشاد مدير عام المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية سعود الرومي بما يحويه البيت الجوفي من مشاركات متنوعة، مبدياً إعجابه بما شاهده من عروض وحرف وأجنحة جسدت حضارة منطقة الجوف وإرثها التاريخي.//انتهى//21:21ت م0186