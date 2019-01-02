القاهرة 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسحقق فريق الإسماعيلي فوزًا مهمًا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف اليوم في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة لبطولة الدوري المصري لكرة القدم .وارتفع رصيد الإسماعيلي، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار في مبارياته الأربع السابقة بالمسابقة، إلى 16 نقطة، ليودع المركز الأخير ويرتقي للمركز السادس عشر ومازال لديه أربع مباريات مؤجلة ، في حين تجمد رصيد المقاولون العرب عند 26 نقطة، ليظل في المركز الرابع وله لقاء مؤجل .// انتهى //21:32ت م0188