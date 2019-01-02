رياضي / الدوري المصري : الإسماعيلي يودع القاع بثنائية في المقاولون
الأربعاء 1440/4/26 هـ الموافق 2019/01/02 م واس
القاهرة 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واس
حقق فريق الإسماعيلي فوزًا مهمًا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف اليوم في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة لبطولة الدوري المصري لكرة القدم .
وارتفع رصيد الإسماعيلي، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار في مبارياته الأربع السابقة بالمسابقة، إلى 16 نقطة، ليودع المركز الأخير ويرتقي للمركز السادس عشر ومازال لديه أربع مباريات مؤجلة ، في حين تجمد رصيد المقاولون العرب عند 26 نقطة، ليظل في المركز الرابع وله لقاء مؤجل .
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21:32ت م
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