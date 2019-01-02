الرياض 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واساستأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم برنامجه التدريبي بحصة تدريبية مسائية على ملعب "جامعة نيويورك"، ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019 .وشهدت الحصة تمارين خاصة للقدرة على التحمّل، بعدها قسم المدير الفني خوان انطونيو بيتزي اللاعبين إلى مجموعتين، ركز خلالها على "الاحتفاظ بالكرة"، واختتم التدريب بتمارين الإطالة .وعلى صعيد متصل، شارك لاعب الوسط إبراهيم غالب في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته، فيما واصل المدافع عمر هوساوي برنامجه التأهيلي على فترتين، في حين أدى سلمان الفرج تمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي على فترتين .وسيجري المنتخب الوطني في تمام الرابعة والنصف من مساء غدٍ الخميس حصة تدريبية مغلقة على ذات الملعب .// انتهى //21:33ت م0190