الدمام 26 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 02 يناير 2019م واساحتفت جمعية البركة الخيرية بالدمام، أمس، بتكريم عدد من رجال الأعمال والداعمين وموظفي البركة، في حفلها السنوي الذي حضره رئيس مجلس الإدارة المهندس خالد بن عبدالعزيز الشلالي، ومستشار البركة الخيرية المهندس ناصر الشهراني، والمدير التنفيذي أحمد بن يحيى الزهراني ومديري الإدارات وعدد كبير من الموظفين والموظفات، وذلك بقاعة السلطان 3 بحي الفيصلية بالدمام .وبدأ الحفل المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى المدير التنفيذي للبركة الخيرية أحمد الزهراني كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدًا أهمية مثل هذه اللقاءات التي تساهم في زيادة الألفة والمحبة بين الجميع، وتعزز العلاقات الأخوية فيما بينهم، منوها بالاحترافية والإبداع الذي تحقق خلال العام المنصرم بجمعية البركة الخيرية.واستعرض الزهراني مبالغ الإيرادات والمصروفات وآخر الاحصائيات في دعم الأسر والأرامل والمطلقات والمهجورات، مشيدًا ببرامج الجمعية التي تصب في مصلحة المستفيد وتحسن الأداء في العمل الخيري وجهود العاملين في البركة الذين حققوا إبداعاً في العمل الخيري .إثر ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً لمسيرة الجمعية وبرامجها وعن الأوقاف والمشاريع القائمة ومشروع نادي البركة الخيري ومشروع وقف الساعي.بعدها ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس خالد الشلالي كلمة أوضح فيها أن هذا الحفل السنوي للجمعية يهدف إلى زيادة أواصر الألفة والمحبة بين جميع منسوبيها، وتحقيق الأهداف المرجوة منها وبذل المزيد من الجهد والعطاء لتطوير العمل الخيري في المرحلة القادمة التي تتطلب جهد من الجميع خاصة أن المستفيدين ينتظرون الكثير وفق برامج وأنشطة الجمعية.ونوه المهندس الشلالي بدعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وقيادتهم الحكيمة، مقدما الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز على دعمهما المتواصل واهتمامهما بالعمل الخيري، وأنشطته في المنطقة، كما شكر معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ووكلاء الوزارة ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الشرقية على دعمهم المستمر لجميع وبرامج وأنشطة جمعية البركة الخيرية، ولجميع منسوبي البركة على جهودهم خلال الفترة الماضية.وفي ختام الحفل كرم المهندس الشلالي والمدير التنفيذي عدد من رجال الأعمال والداعمين ومنسوبي الجمعية لجهودهم وتفانيهم في أداء عملهم على أكمل وجه .// انتهى //21:56ت م0192