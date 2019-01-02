جدة 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.

كما استقبل سموه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني الذي قدم لوداع سموه ومسؤولي وأهالي المنطقة.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة وعددٌ من أصحاب السمو الأمراء، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، كما حضره قادة القطاعات الأمنية ومديروا الأجهزة الحكومية بالمنطقة وعددٌ من الأهالي.

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