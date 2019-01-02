الجبيل 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسأقام ميدان الفروسية بالجبيل يوم الاثنين الماضي خامس سباقاته للموسم الحالي ١٤٤٠ هـ , وسط حضور لافت من محبي هذه الرياضة الأصيلة من محافظة الجبيل وخارجها .وتكون السباق من أربعة أشواط جميعها بدعم من خادم الحرمين الشريفين ، وأسفرت نتائجها بفوز الحصان ميمون بيجان بالمركز الأول في الشوط الأول الذي خصص للجياد ربحت من " صفر - ثلاثة " ومسافته 1600 متر وجائزته 6000 ريال .وفي الشوط الثاني المخصص لحصن وأفراس 3 سنوات فأكثر وجائزته ١٠,٠٠٠ ريال ومسافته ١٦٠٠ متر فاز بالمركز الأول " سوزوكادريم ، أما الشوط الثالث المخصص للجياد مفتوح أفراس 3 سنوات فأكثر وكانت جائزته ١٢,٠٠٠ ريال ومسافته ١٦٠٠متر فاز بالمركز الأول " بخترة " ، وبالشوط الرابع المخصص للجياد ومفتوح للحصن والأفراس سنتين ومسافته ١٦٠٠ متر وكانت جائزته 22,000 ريال فاز بالمركز الأول الجواد " كلك حلا " .// انتهى //22:06ت م0195