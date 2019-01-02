الرياض 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسشهدت النسخة الرابعة عشرة من رالي حائل نيسان الدولي 2019 ولادة فئة T4 (الشاحنات) بمشاركة فريق نادي ضباط قوى الأمن وسائقه إبراهيم المهنا.وترك المهنا الذي سبق وأن حقق وصافة العالم في العام 2010 أثرًا ايجابيًا عن هذه الفئة التي تشارك لأول مرة داخل المملكة، رغم إقامة أول رالي محلي عام 2008.ويقول سائق نادي ضباط قوى الأمن المهنا عن مشاركته في هذه الفئة:" بلا شك فئة صعبة، ولها اشتراطات مختلفة لدى الاتحاد الدولي للسيارات، أهمها أنها بحاجة لثلاثة أشخاص أثناء السباق، وذلك لصعوبة التعامل معها، ولصعوبة عمليات الصيانة مثل تغيير الإطارات وغيرها".ويصف المهنا تلك اللحظة بالتاريخية بالنسبة لهم، قائلاً:" نحن أول فريق سعودي يسجل مشاركة محلية بهذه الفئة، وفريقنا من أقدم الفرق في المملكة، ونُعد الأكثر مشاركة بأكثر من 130 رالي محلي ودولي"، ولم يخف المهنا توتره وقلقه جرّاء مشاركته الأولى محليًا في هذه الفئة، مبيناً أنه حاول إخفاء ذلك كي لا يؤثر على سير الفريق الذي يخوض تجربته الأولى في هذه الفئة، ويقول:" كانت أمامي مسؤولية كبيرة، وكنت أحمل على عاتقي أهمية إيصال الشاحنة إلى خط النهاية دون الانسحاب، وهذا ما حدث".ويصف المهنا اللحظات الأخيرة من وصوله إلى خط النهاية بالمُثيرة، التي حاول من خلالها استخدام (المنبه) بشكلٍ كبير، كي يلفت انتباه الجماهير واللجنة المنظمة، تجنبًا لأي مكروه، وملتزمًا بتعليمات الاتحاد الدولي الذي يطالب بهذا الأمر.وتمكن المهنا في نهاية رالي حائل نيسان 2019 مع زميليه أسامة السند ورائد أبوذيب من إيصال شاحنتهما المرسيدس بسلام، ونجحا في قطع مسافة الرالي التي امتدت لأكثر من 1200 كيلو متر بزمن 11:46:39 ساعة.// انتهى //22:12ت م0196