الأمم المتحدة 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسذكرت الأمم المتحدة اليوم أن الأمطار الغزيرة أثرت بشكل كبير على المشردين داخليًا في شمال سوريا هذا الشتاء، إذ فاضت المخيمات بالمياه ودمرت أماكن الإيواء المؤقتة.وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن نحو 18 ألف شخص قد تضرروا بذلك الوضع في أكثر من 60 تجمعًا غير رسمي للنازحين في شمال غرب سوريا، وأن حوالي 3000 خيمة قد لحقت بها أضرار جسيمة.وأضاف ان الكثير من المتضررين نقلوا إلى المدارس والمساجد والمساكن القريبة والمخيمات الأخرى ، وشجع من تأثروا بالسيول على الانتقال مؤقتا إلى مراكز استقبال والمخيمات التي تتوفر بها الخدمات.وأكد فرحان على الرغم من التحديات المرتبطة بحالة الطرق، بسبب السيول، إلا أن فرق العمل الإنساني توفر الإغاثة، بما في ذلك الخيام العائلية، في عدد من تجمعات النازحين في المنطقة.//انتهى//22:22ت م0197